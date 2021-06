Covid: Crisanti, 'vaccini Astrazeneca a giovani non si dovevano dare'**

Milano, 13 giu.(Adnkronos) – "I vaccini ai giovani non si sarebbero dovuti dare; questa è una situazione nella quale non ci saremmo dovuti trovare". Lo ha detto Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all'università di Padova, intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Raitre, riferendosi alla morte della diciottenne ligure deceduta dopo essersi vaccinata con Astrazeneca.

"Le indicazioni del Cts e di Ema -spiega Crisanti- erano chiare, 'preferenzialmente agli over 60'. Preferenzialmente significa in assenza di alternative, ma siccome le alternative c'erano, perché c'erano a disposizione Pfizer e Moderna, i giovani non dovevano essere vaccinati con i vaccini a vettore virale".