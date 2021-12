Covid: Cunial contro vaccino a bambini, 'tenete lontane vostre mani avide'**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Sara Cunial, la deputata No Vax del Misto, ha di nuovo partecipato oggi alla seduta di Montecitorio senza esibire il certificato verde ed è intervenuta dalla tribuna per chiedere al ministro Roberto Speranza di riferire in aula sul vaccino anti Covid per i bimbi sotto gli 11 anni.

Cunial chiede conto in particolare delle "gravissime e tendenziose" dichiarazioni di Patrizia Popoli di Aifa, secondo cui la vaccinazione "non ha affetti avversi, al massimo un mal di testa e febbre, riferendosi allo studio su 3mila bambini commissionato da Pfizer e Biontech e oscurando e censurando volutamente i dati ufficiali del database statunitense che al 3 dicembre riporta sui minori 30.500 reazioni avverse, 234 disabilità permanenti e 54 morti".

"Chiedo che venga sospesa questa vergognosa e pericolosa campagna vaccinale sui bambini, anche alla luce delle ultime decisioni di Draghi -contrarie al regolamentio europeo – volendo obbligare al tampone i vaccinati che entrano in Italia, ammettendo la fallibilità totale della campagna vaccinale sugli adulti e del green pass e supergreen pass. Tenete lontane dai vostri bambini le vostre mani avide di innocenza".