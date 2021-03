Covid, Curcio: non interessano classifiche ma solo che si vaccini

Genova, 29 mar. (askanews) – “Non siamo in giro per l’Italia a fare classifiche, mettere voti, numeri e numerini, non dico che i numeri non hanno significato, ma utilizziamo i numeri per fare un salto in avanti, per capire come procedere”.

Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, intervenendo all’apertura della maxi hub di vaccinazione alla Fiera di Genova.

“La Liguria – ha sottolineato Curcio – ha colto lo spirito su cui ci stiamo muovendo sul territorio.

Conosciamo le differenze tra i territori, anche per l’orografia, è un territorio difficile da raggiungere spesso; ma a noi interessa solo che ci si vaccini e basta. C’è anche il privato che può aiutare ad arrivare a questo risultato. L’obiettivo – ha concluso – è del Paese”.