Covid: De Giorgi (Pd), 'giusto aver tenuto aperte le scuole'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Nella settimana tra il 21 e il 26 marzo gli studenti italiani in presenza sono stati il 96,5% pari a 4.786.890: il dato del ministero dell’Istruzione conferma che la scelta fatta a inizio anno, quella di tenere gli istituti aperti, nonostante tutte le critiche, anche ingenerose, piovute in questi mesi, è stata quella giusta".

Lo afferma la capogruppo del Pd in commissione Cultura della Camera Rosa Di Giorgi.

"Abbiamo tenuto fermo -aggiunge- il principio di fondo per cui le scuole erano luoghi sicuri, attrezzati per sostenere l’ondata pandemica. E abbiamo dato corpo al mandato costituzionale che vede proprio nell'istruzione uno dei principi fondamentali della Repubblica, come motore di progresso sociale e di partecipazione democratica. Oggi, con la fine dello stato di emergenza, anche chi a suo tempo tuonò contro quella decisione, fa finta che non sia successo nulla.

È bene invece ricordare questi dati e rimarcarli, non per un sentimento di rivalsa che non ci appartiene, ma per sottolineare come governare è qualcosa di diverso dal fare campagna elettorale. E che quando si parla del futuro del nostro Paese, ovvero del presente delle giovani generazioni, tutte le scelte vanno ponderate con particolare riguardo ed attenzione”.