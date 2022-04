Covid, De Luca: “A Pasqua senza la mascherina solo per mangiare la pastiera”

Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, parla della pandemia Covid e delle misure di sicurezza da adottare nelle vacanze di Pasqua

Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui parla della pandemia in Italia e del rischio contagi nelle vacanze di Pasqua.

Campania, le parole del governatore Vincenzo De Luca ai giornalisti

De Luca ha raccontato le sue preoccupazioni riguardo i contagi Covid nei giorni delle vacanze di Pasqua: “Per la Pasqua sono molto preoccupato.

In Campania e in particolare nell’area metropolitana indossare la mascherina è obbligatorio. In terapia intensiva abbiamo pochi pazienti, ma nei reparti ordinari i ricoveri non calano e questo crea problemi per l’assistenza dei malati non Covid.” Poi il governatore scherza rivolgendosi direttamente ai più giovani: “Senza mascherina solo per mangiare la pastiera, ma durante la movida indossare i dispositivi.”

I cantieri in piazza Municipio

Il governatore si è poi concesso anche una battuta in merito ai fatti accaduti in piazza Municipio, dopo la rimozione dei cantieri: “Piazza municipio? il lavoro era partito, la prossima volta se mi chiedono una consulenza almeno per quanto riguarda gli alberi…” Moltissimi napoletani si erano lamentati dei lavori in quella piazza che, secondo molti, rovinano la città.