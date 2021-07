Covid, De Luca avvisa: “In Campania si terrà la mascherina tutta l’estate”

Il presidente della Regione è convinto che sia necessario continuare ad indossarla: "É un piccolo sacrificio".

Durante la visita all’hub vaccinale dell’area industriale di Benevento, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annnciato che:

“ Credo che terremo la mascherina per tutta l’estate , anche perché se uno va al mare se la toglie. Se va a ristorante se la toglie, così come la leva se va solo in un parco. È evidente che se vai nella piazze della movida devi inchiodarti la mascherina sulla bocca per non essere contagiato. “

La decisione nasce ovviamente in preoccupazione alla variante Delta, anche perché estramamente aggressiva e contagiosa con i giovani.

“ È un piccolo sacrificio che dobbiamo fare perché in Campania arrivano tante persone, tanti turisti, che si aggiungono a quelle persone che non vogliono vaccinarsi. È chiaro, comunque, che la protezione vera è la vaccinazione”.

Inoltre, il presidente della Regione ha annunciato anche che questa settimana si preparerà un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca:

Inoltre, anche questa volta il bersaglio di De Luca, come da da settimane a questa parte, è il commissario all’emergenza Covid, il generale Figliuolo:

“Mi sono sempre chiesto perché Figliuolo anziché pensare a andare in giro per l’Italia non pensa a fare il suo lavoro che è un lavoro tecnico, burocratico, non di altro tipo Bisogna dire agli italiani che se facciamo 500mila vaccinazioni al giorno questo è grazie alle Regioni. Il commissario non c’entra niente, deve solo distribuire. Ma le 500mila dosi al giorno sono frutto del sangue che buttiamo nei territori non del commissario”.