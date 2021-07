Covid: De Luca, 'ragazzi usate le mascherine e non assumete comportamenti idioti'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Siamo in Campania l'unica Regione in cui resta l'obbligo di indossare la mascherina anche all’esterno. Vi dico perciò di usarla sempre. Non è un martirio, ma un aiuto importante ad impedire il contagio". Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania è intervento oggi al Giffoni Film Festival, e in un incontro diretto e sincero con i ragazzi ha toccato anche il tema delle mascherine, ancora obbligatorie in Regione.

"I dati di oggi – ha detto – dicono che i positivi sono 292 in Campania. Siamo davvero sulla soglia. La libertà non può esistere se scollegata al principio di responsabilità. Sento cose che fanno ridere o piangere da parte di alcuni esponenti politici che vedono in questi comportamenti un attentato alla libertà. La libertà è tale perché ha dei limiti, altrimenti non esiste. Una democrazia che non tenga insieme libertà e responsabilità è destinata a morire.

Abbiamo perciò bisogno di una grande presa di coscienza. Dobbiamo completare la vaccinazione. Dobbiamo essere rigorosi nei comportamenti".

"Invece si preferisce fare la movida e assumere comportamenti idioti – ha concluso- Ci si scambia le bottiglie di quelle porcherie che vi danno da bere e questa sarebbe una prova di libertà? Qui bisogna comprendere che di questo passo si chiude di nuovo tutto. Chi assume una posizione del genere è un nemico della libertà, delle relazioni in presenza, della didattica in presenza.

Chi si comporta così è amico delle chiusure".