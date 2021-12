Covid, De Luca: “Siamo nel pieno della quarta ondata, riaprire le terapie intensive”

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, parla della pandemia Covid e della quarta ondata. L'annuncio preoccupa: "Riaprire le terapie intensive"

De Luca sulla quarta ondata Covid e sulle terapie intensive: il momento delicato

Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato del momento delicato che sta passando l’Italia, e di conseguenza anche la Campania, nella battaglia contro il Covid.

L’annuncio del governatore preoccupa i cittadini: “C’è una maledetta accelerata diffusione del Covid, siamo nel pieno della quarta ondata, dobbiamo riaprire le terapie intensive“.

De Luca sulla quarta ondata Covid e sulle terapie intensive: cosa accadrà negli ospedali

De Luca ha poi continuato, aggiungendo: “Siamo al punto che se continua questa ondata dovremmo chiudere reparti ordinari. Ho dato indicazione ai direttori generali di riattivare i posti di terapie intensiva a cominciare dagli ospedali modulari che abbiamo realizzato.”

De Luca sulla quarta ondata Covid e sulle terapie intensive: l’attacco ai No Vax

Qualche giorno fa il governatore della Campania aveva attaccato in un’altra intervista i No Vax definendoli ‘Imbecilli e irresponsabili’ e invitando nuovamente la popolazione a vaccinarsi: “Agli adulti dico: con senso di responsabilità, vaccinatevi, fate la terza dose quando venite convocati, buttate a mare i No vax che sono una banda di imbecilli e irresponsabili.”