Covid: De Micheli si commuove all'Assemblea Pd, 'chiedo rispetto, io c'ero nel Cdm'

Roma, 12 mar (Adnkronos) - Si commuove Paola De Micheli, deve interrompere per qualche istante il suo intervento alla Assemblea del Pd che le dedica un lungo applauso, quando ricorda i giorni del Covid e le vittime della pandemia. "Dobbiamo difendere il lavoro di Roberto Speranza, e anche Beatr...

Roma, 12 mar (Adnkronos) – Si commuove Paola De Micheli, deve interrompere per qualche istante il suo intervento alla Assemblea del Pd che le dedica un lungo applauso, quando ricorda i giorni del Covid e le vittime della pandemia. "Dobbiamo difendere il lavoro di Roberto Speranza, e anche Beatrice Lorenzin. Io c'ero in quel Consiglio dei ministri, chiedo rispetto per la storia", ha detto la deputata dem.