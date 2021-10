Covid: De Petris, 'governo riferisca in Parlamento'**

Roma, 9 ott. Adnkronos) – “Il governo deve riferire immediatamente in Parlamento in merito a quanto sta accadendo in queste ore a Roma e in molte altre città. Lo squadrismo scatenato nelle strade del centro della Capitale, la minaccia contro le sedi stesse delle istituzioni, l'inaudito assalto alla Cgil sono fatti di gravità enorme.

E' ancor più grave che tutto ciò sia potuto accadere proprio mentre alla Camera si stava svolgendo l'incontro preparatorio della COP26, con esponenti delle commissioni Ambiente di tutti i Parlamenti”, afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris.

“E' incomprensibile come, pur sapendo quali sono i metodi che usano i gruppi neofascisti che hanno preparato meticolosamente queste violenze, sia stata concessa l'autorizzazione per il raduno in piazza del Popolo, a un passo dalle sedi delle istituzioni democratiche”, conclude la presidente De Petris.