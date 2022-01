Roma, 3 gen. (Adnkronos) – "Vaccini e mascherine sono gli strumenti che abbiamo per arginare il virus. Importante l’accordo sul prezzo calmierato delle mascherine #ffp2 raggiunto oggi, come chiesto dal Pd. Un atto doveroso per garantire l’accessibilità per tutte e tutti ad un bene primario".

Così Cecilia D'Elia del Pd su twitter.