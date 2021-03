Il 29enne Francesco lotta da anni contro una malattia rara. Su Facebook la sua denuncia per aver percorso 400 km per vaccinarsi.

“Per gli scettici: eccomi a bordo del traghetto che mi porterà all’Isola d’Elba per poter fare – finalmente – la prima dose del vaccino anti Covid-19”, inizia così il racconto di Francesco, ragazzo 29enne di Prato che ha deciso di raccontare sui social il calvario che l’ha portato a ricevere la prima dose del vaccino.

Calvario, perché tra trafile burocratiche, prenotazione online che dovrebbe almeno in teoria facilitare le cose e un lungo viaggio di quasi 500 km, poter accedere alla prima dose del vaccino non si è rivelato poi tanto semplice. In apparenza le criticità potrebbero finire qui se non si considera che Francesco, stando a quanto riportato da TGCom24, lotta da circa 10 anni contro una malattia rara che lo porta a sottoporsi a cure immunodepressive inserendolo di fatto nella lista dei soggetti “fragili”.

“Pensate sia normale che una persona considerata fragile, nel pieno della Pandemia, per poter fare il vaccino debba farsi 2 ore di auto e un’ora di traghetto?”, ha chiesto il giovane su Facebook.

