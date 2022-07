Covid: Dg Oms, 'con calo test rischio cure tardive e più morti'

Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) – "I test" che permettono di monitorare i dati reali di Covid-19 "si sono ridotti in molti Paesi. Questo oscura il vero quadro" dell'epidemia globale causata da "un virus in evoluzione e il vero carico di Covid".

Non solo: non riuscire a individuare molti pazienti positivi a Sars-CoV-2 "significa anche che i trattamenti non vengono somministrati in modo sufficientemente tempestivo da prevenire malattie gravi e morti". Sul boom di diagnosi 'fai da te' che sfuggono ai conteggi ufficiali è questo il monito lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico briefing Oms per la stampa.