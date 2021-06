Covid: dg Welfare, 'in Lombardia Astrazeneca solo over 60, mai pensati vax day per giovani'

Milano, 11 giu.(Adnkronos) – "Regione Lombardia usa Astrazeneca solo per i pazienti over 60. Mai fatto o pensato di fare vax day Astrazeneca dedicati ai giovani". Queste le indicazioni che l'Adnkronos ha appreso dalla direzione generale al Welfare di Palazzo Lombardia.

Sull'andamento della campagna vaccinale, la dg precisa che le adesioni della fascia 12/29 hanno superato le 700mila adesioni in pochi giorni e che: "Usiamo Pfizer per la fascia 12/17, Pfizer e Moderna per la fascia 18/49 e Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson per la fascia 50/59 anni. I vaccini Astrazeneca e Johnson & Johnson sono utilizzati per la fascia over 60, mentre per i pazienti fragili i vaccini sono Pfizer e Moderna".