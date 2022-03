Covid: Dieni (M5S), 'stop green pass con fine stato emergenza'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "In questo momento ci sono emergenze internazionali da risolvere. Il Covid che pur gira e continuerà a girare ha dei nemici: ci sono i vaccini e i monocolonali. Le ospedalizzazioni sono molto basse. Il virus ci accompagnerà per molto tempo ma gli effetti sulla collettività sono sotto controllo quindi si inizino ad alleggerire le misure sin da adesso e non si tenti di prorogare il green pass, strumento politico per la fase emergenziale, oltre la fine dello stato di emergenza".

Lo scrive su Facebook Federica Dieni, deputata M5S e vicepresidente del Copasir.