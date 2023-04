Covid: diminuisce il numero di contagi ma le varianti sono in aumento

Rallentano i contagi di Covid ma cresce il numero di varianti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in un report, ha analizzato la situazione attuale della pandemia di Covid-19. C’è ottimismo diffuso nonostante il virus sia ancora in circolazione.

Il report dell’OMS fa ben sperare il mondo intero in quanto non si registra un aumento significativo di nuovi contagi. Il virus non riesce ad accelerare; anzi, i casi sono anche in calo. I dati riportano la situazione degli ultimi 28 giorni e di fronte alle percentuali vi è il segno negativo sia per i nuovi casi, sia per i decessi. I contagi sono scesi del 28%, i decessi del 30%. Il mondo può quindi tirare un sospiro di sollievo.

Da Kraken ad Arcturus: le nuove varianti che si fanno strada tra i nuovi contagi

Guai però ad abbassare troppo la guardia. Nel mondo circolano ancora molte varianti e il loro numero è sempre più in aumento. Kraken (XBB.1.5) è quella responsabile della maggior parte dei nuovi contagi con il suo 47,9%. Ad allarmare gli scienziati sono però due nuove varianti: Hyperion (XBB.1.9.1) che rappresenta il 7,6% delle sequenze globali ed Arcturus (XBB.1.16) che rappresenta il 4% delle sequenze globali. Fortunatamente, entrambe le varianti non incidono sul tasso di mortalità né sull’aumento della severità dell’infezione.