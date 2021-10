Covid: D’Incà, 'allentare maglie strette, 100% per cinema, musei e teatri'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Il M5S è a favore dell'allentamento delle maglie per quanto riguarda i teatri, i musei, il cinema" ma anche "gli eventi al chiuso e lo sport. Siamo convinto che questo è il momento di allentare le maglie per aumentare la possibilità di ripartire soprattutto per queste attività economiche che hanno avuto importanti danni dalle chiusure.

Dobbiamo andare oltre il 35% e arrivare al 100% per quanto riguarda cinema, teatri e musei". Lo dice il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, arrivando a Palazzo Chigi per prendere parte al Consiglio dei ministri.