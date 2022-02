Covid: dipartimento Sport, regola capienza impianti si applica a prescindere da colore regioni

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – "La regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona". Lo chiarisce il Dipartimento per lo Sport in una nota dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.11/2022 in merito alla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

"In particolare -si legge-, per quanto attiene allo sport, la legge 18 febbraio 2022, prevede che dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito l’art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato), che prevede che fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale è consentito, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, e nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e linee guida elaborate per l’accesso allo specifico servizio o attività, l'accesso a: – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; – impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; – partecipazione del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi, di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 52".

"Pertanto l’accesso agli eventi ed alle attività sopra indicate è consentito alle persone in possesso della certificazione verde cd. “rafforzata”, a prescindere dalla colorazione delle regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca. Di conseguenza, la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona", conclude il comunicato.