(Adnkronos) – "La scuola, come sempre in prima linea, e spesso lasciata da sola da una scorretta delega di doversi sobbarcare il lavoro che spetta ad altre istituzioni", aggiunge la dirigente del Liceo Linguistico Cassarà. In questi giorni la dirigente si è anche sfogata sui social: "Diteci quali sono le regole da seguire e mettetevi d'accordo perché non stiamo capendo nulla", ha scritto ieri.