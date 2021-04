Covid: Draghi a cronisti, 'settimane piene, qui per ascoltarvi'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Queste ultime settimane sono state piene di cose, piene di cose fatte. Sono qui ad ascoltarvi, c'è anche il professor Locatelli attento che io non dica sciocchezze, per rassicurare il paese starà qui con me ad intervenire".

Così il premier Mario Draghi esordendo con una battuta in conferenza stampa.