Covid: Draghi, 'Astrazeneca? Crollo fiducia meno di quanto ci aspettavamo'

Roma, 8 apr (Adnkronos) – "Nei dati il crollo di fiducia in AstraZeneca si vede meno. Noi continueremo a dare un messaggio rassicurante, non a cuor leggero ma con grande serietà e partecipazione, comprensione. Anche io ho fatto AstraZeneca, a me non è venuto in mente di farlo alla leggera, a mia moglie neanche".

Lo ha detto Mario Draghi.