Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Siamo contenti di come è andato quest'anno e, come ha detto l'onorevole Noja, dobbiamo difendere la normalità che abbiamo conquistato con le unghie e con i denti". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera dopo l'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.