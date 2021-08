Covid: Draghi, 'da G20 sostegno distribuzione equa vaccini'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "La distribuzione equa di vaccini sicuri ed accessibili viene sostenuta dai paesi del G20 attraverso iniziative quali la Covax Facility e l’unità operativa per l’acquisto di vaccini per l’Africa, denominata ‘Africa Vaccine Acquisition Task Team’ (ovvero ‘Avatt’).

Ad oggi la Covax ha spedito in tutto il mondo quasi 210 milioni di vaccini. E’ inoltre prevista una distribuzione di 400 milioni di vaccini in tutta l’Africa da parte dell’Avatt. Queste cifre devono rappresentare solo l’inizio". Così il premier Mario Draghi intervenendo alla Conferenza del G20 Compact with Africa.