Covid: Draghi firma Dpcm su lista negozi 'esenti' (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – E ancora, "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; "commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari"; "commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)".

"Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati"; "commercio al dettaglio di materiale per ottica"; "commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento".