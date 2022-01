Covid: Draghi firma Dpcm su lista negozi 'esenti'

Roma, 21 gen (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm per le attività commerciali con la lista dei negozi esenti dal green pass. Il decreto "acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022", come si specifica nel testo.

Si tratta, chiarisce sempre il provvedimento, di quelle attività legate alle "esigenze essenziali e primarie della persona", quindi "esigenze alimentari e di prima necessità"; "esigenze di salute" come "l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie" e "veterinarie"; "esigenze di sicurezza"; "esigenze di giustizia":

Per quel che riguarda l'elenco delle attività, viene indicato il "commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)"; "commercio al dettaglio di prodotti surgelati"; "commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati".