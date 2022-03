Covid: Draghi, 'grazie a governo precedente, ha affrontato situazione di straordinaria gravità'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Devo ringraziare anche il governo precedente, che ha assunto decisioni in situazione di straordinaria difficoltà", anche alla luce del fatto che l'"Italia è stato per primo aggredito da questa pandemia. Le immagini sono nella nostra memoria, l'Italia colpita per prima e senza vaccini.

Il governo ha preso decisioni fortemente limitanti della nostra libertà personale e che indubbiamente hanno rallentato l'economia" ma anche "aiutato a superare la pandemia mentre si sviluppava la ricerca" sui vaccini. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.