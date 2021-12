Covid: Draghi, 'in Africa difficoltà per vaccini, servono misure per produzione in loco'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo al via da domani "sarà l’occasione per confrontarsi in vista del Vertice con l’Unione Africana a febbraio. Dobbiamo rafforzare i rapporti con i Paesi africani in ambito multilaterale e con partenariati responsabili e paritari.

Tra i temi prioritari ci sono gli investimenti per affrontare la transizione ecologica e la campagna di vaccinazione anti-Covid, che in Africa procede con molte difficoltà. Il Governo auspica che la Commissione e gli Stati membri approvino un pacchetto di misure per l’Africa, anche per accelerare la produzione in loco di vaccini". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue.