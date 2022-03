Covid, Draghi in conferenza stampa: “A fine marzo finirà lo stato di emergenza e scioglieremo il CTS”

Conclusione dello stato di emergenza a fine marzo e mascherine al chiuso fino al 20 aprile, queste alcune delle misure annunciate in conferenza stampa.

L’Italia si prepara progressivamente ad uscire dallo stato di emergenza. Questo è quanto ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa durante la quale ha illustrato quali saranno le nuove misure, ma non solo. “A fine marzo finirà lo stato di emergenza e scioglieremo il Comitato tecnico scientifico”, ha spiegato.

Covid, cosa ha detto il premier Draghi in conferenza stampa

L’intervento del presidente del Consiglio Draghi è iniziato con l’importante proposito di poter tornare finalmente alla normalità e di riprendere gradualmente le proprie vite: ‘L’obiettivo del governo era il ritorno alla normalità, era il recupero della socialità: bene i provvedimenti approvati oggi sanciscono questa situazione’“.

Il punto di partenza sarà innanzitutto la fine dello stato di emergenza previsto il prossimo 31 marzo. Ciò – ha spiegato il premier – porterà tra le altre cose allo scioglimento del comitato tecnico scientifico.

Ha quindi aggiunto: “Anche a nome del governo, ringrazio il professor Locatelli e il professor Brusaferro e tutti i membri presenti e passati del Comitato tecnico scientifico. Se uno esamina la situazione di questi anni, il CTS ha dato un supporto straordinario a decisioni difficilissime prese da questo e dal precedente governo.

Ha dato il supporto psicologico per dire che le decisioni erano prese con il supporto della scienza, non sulla base di sensazioni. Questo per chi prende decisioni è essenziale”.

Durante la sua lunga riflessione Draghi ha anche osservato che assisteremo ad un “graduale superamento di strumenti come il certificato verde”, strumento che secondo il premier “è stato un grande successo perché ci ha permesso di ricominciare”. Ha poi proseguito: “Con il Consiglio dei ministri di oggi facciamo passi fondamentali verso la riapertura.

Osserviamo con grande attenzione l’andamento della curva epidemica e siamo pronti ad adattare il nostro apparato alla sua evoluzione, anche in senso più espansivo, se è il caso. Ma attualmente abbiamo preso questi provvedimenti”.

Il sistema a col

ori è stato definitivamente superato

L’aspetto probabilmente più corposo del nuovo decreto è il superamento del sistema a colori che, a due anni dall’inizio della pandemia verranno finalmente accantonate. Il ministro della Salute Roberto Speranza a tal proposito ha spiegato: “Superiamo definitivamente il sistema a colori per le Regioni che ci ha accompagnato per mesi. Non ci saranno più, quindi, le ordinanze del venerdì”.

Altro punto toccato dal ministro della Salute è stato il decadimento della sospensione dei lavoratori over 50 senza super green pass: “non avverrà più. Sarà sufficiente per loro fino al 30 di aprile avere il Green pass base”. Ha tuttavia precisato: “La sospensione dal lavoro resterà solo per la fascia delle personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa, in questo caso il prolungamento dell’obbligo è al 31 dicembre”.

Speranza: “Quarta dose? Non ci sono evidenze scientifiche che portano a dirci che sia necessaria per tutti”

Sull’ipotesi invece di estendere eventualmente la quarta dose a tutta la cittadinanza Roberto Speranza è stato molto chiaro al riguardo: “In questo momento non ci sono evidenze scientifiche che portano a dirci che sia necessaria la quarta dose del vaccino per tutti. Nessun Paese a livello mondiale e europeo sta immaginando la quarta dose per tutti. Siamo partiti con i fragili e in queste ore stiamo valutando l’ipotesi di una quarta dose a fasce generazionali più avanzate: questo richiederà un approfondimento ma è una cosa a cui ci stiamo preparando. Noi saremo pronti, le dosi sono già a disposizione, ma dobbiamo aspettare che ci siano le basi dell’evidenza scientifica, che in questo momento ancora non c’è”.

Draghi sulla guerra in Ucraina: “La verità è che tutti lavorano per la pace, ma Putin non la vuole”

Durante la conferenza stampa il premier ha dedicato ampio spazio alla guerra in Ucraina: “È comprensibile che si sia preoccupati per la situazione in Ucraina, la verità è che tutti lavorano per la pace ma Putin non vuole la pace. I contatti sembrano aprire una speranza che però vengono ogni volta smentiti, Putin vuole continuare la guerra, non cercare la pace. Gli USA e la Cina sono credibili nella ricerca della pace, se c’è un sentiero aperto è quello.” Ha anticipato: “Vedrò il presidente americano Joe Biden al vertice NATO. Palazzo Chigi e la Casa Bianca lavorano ad una mia visita a Washington nei prossimi 2-3 mesi […] La riunione di domani con Grecia, Spagna e Portogallo di domani può essere importante per coordinarci in vista del Consiglio Europeo. Ci sono 2 questioni: un eventuale tetto al prezzo del gas e il fatto che il prezzo dell’energia elettrica è basato su quello del gas.”

Sul presidente ucraino Zelensky ha detto: “Chiede l’entrata delle forze NATO nello spazio aereo ucraino: questo finora non è possibile perché significherebbe entrare in guerra. Ci sono Paesi che vorrebbero un intervento più forte, ma la maggior parte è su questo fronte.” In ogni caso ha rinnovato il proprio sostegno all’Ucraina: “Gli italiani aiutano l’Ucraina a difendere la propria democrazia. E allo stesso tempo difendiamo i nostri valori. L’invio di armi o l’applicazione di sanzioni che sono dannose per noi va visto in questo modo. Sono strumenti necessari che dobbiamo usare per difenderci.”

“Non mi risulta che l’Italia sia in recessione”

Per ciò che riguarda la situazione economica dell’Italia, Draghi ha affermato che il Paese non è in recessione: “Non mi risulta che l’Italia oggi sia in recessione. Non prevedo nessuno scostamento, però è una situazione di grande incertezza”. Ha poi precisato: “Bisogna capire una cosa: c’è una necessità, bisogna affrontarla e bisogna prendere dei provvedimenti. Questa è la cosa importante. Bisogna chiedere se i provvedimenti sono adeguati, non come ci si arriva. Quindi no, domani niente scostamento.”

Infine ha dichiarato: “Abbiamo anticipato il Def. Uscirà prima di fine mese. Lì avremo occasione per analizzare la situazione economica. C’è grande volatilità dei prezzi e incertezze negli approvvigionamenti. Ma oggi nessuno vede una recessione.”