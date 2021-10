Covid: Draghi, 'Italia triplicato donazioni vaccini, più generosi possibile'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "L’Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo Covax. A oggi, abbiamo assegnato più di 11 milioni di dosi: tra questi, circa tre milioni ciascuno a Vietnam e Indonesia, 1,5 milioni all’Iran e 700 mila a Libano, Yemen e Iraq.

La lista dei paesi è lunga", figurano tra questi anche "Uganda, Albania, Algeria, insomma si cerca di essere più attivi e generosi possibili". Così il premier Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula alla Camera in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.