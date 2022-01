Roma, 10 gen (Adnkronos) – "La legge di Bilancio già prevede stanziamenti per i settori in difficoltà. Ci sono varie misure, per il momento usiamo queste. Stiamo facendo tutti una riflessione per affrontare nella maniera più soddisfacente i bisogni di sostegno determinati da questa ripresa della pandemia.

Non escludo si trovino altre risorse, non abbiamo ancora riflettuto se sia necessario uno scostamento di Bilancio". Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa.