Covid: Draghi, 'situazione sanitaria continua a migliorare'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "La situazione sanitaria continua a migliorare, abbiamo avuto 54mila contagi a fronte dei 67mila della scorsa settimana, anche i numeri delle terapie intensive continua a migliorare: siamo sotto i mille. Sono in calo, del 20%, anche i ricoveri ordinari, in forte calo: 13.900 rispetto ai 16800 della scorsa settimana.

La campagna vaccinale procede, quasi 89% degli italiani sopra i 12 anni hanno avuto due dosi. Per questo risultato, ringrazio il generale Figliuolo, i medici, gli infermieri e tutti gli italiani che hanno deciso di vaccinarsi. Oggi tra l'altro abbiamo approvato un fondo di 15 mln per i sanitari deceduti per il Covid 19". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.