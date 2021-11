Covid: Draghi, 'spero Natale normale almeno per vaccinati, il prossimo normale per tutti'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Spero che questo sarà un Natale normale. Se abbiamo un po' di restrizioni sarà normale per i vaccinati e speriamo che la situazione consenta che il prossimo Natale lo sia per tutti, anche per coloro a cui saranno riservate le restrizioni" appena decise dal Cdm.

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "L'auspicio è che" queste persone attualmente penalizzate dalle misure adottate "possano tornare a essere parte della società come tutti noi".