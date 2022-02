Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Un impatto delle restrizioni assunte per contrastare la pandemia "è chiaro che c'è, ed è quello che ha portato ai ristori" adottati "nel quadro delle possibilità. Dobbiamo tenere presente, sui ristori, che il settore del turismo" è ancora in sofferenza, "pensare ad esempio agli alberghi delle grandi città, perché il turismo lì non ha ripreso.

Abbiamo in mente tante cose, il nostro compito non è finito". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.