Covid: Draghi, 'Ue ha trasformato pandemia in opportunità, puntato forte su giovani'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "L'esperienza dell'Ue è un ottimo esempio della resilienza delle democrazie. Nei momenti più bui della crisi, abbiamo avviato il Next Generation EU – un programma di riforme ed investimenti da 750 miliardi di euro finanziato attraverso un’emissione di debito comune.

Abbiamo scelto di rimanere uniti e di condividere in maniera collettiva i costi della ripresa. Abbiamo trasformato la pandemia in un’opportunità per colmare le disuguaglianze di lunga data, migliorare la sostenibilità e promuovere l’innovazione. In sintesi – abbiamo puntato forte sulle generazioni future". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al 'Summit for democracy', promosso dagli Stati Uniti, in videoconferenza con Washington.

"Nei prossimi cinque anni – prosegue il premier – l’Italia spenderà in totale più di 235 miliardi di euro per raggiungere questi obiettivi.

Intendiamo promuovere le energie rinnovabili, rinnovare il nostro sistema dei trasporti, costruire servizi migliori per i cittadini italiani – dalla sanità alla scuola. Abbiamo già cominciato ad intraprendere importanti riforme – dal sistema giudiziario alla pubblica amministrazione. Ed abbiamo introdotto nuovi meccanismi per garantire la prevenzione di frodi e corruzione e per assicuraci di spendere i fondi con integrità e trasparenza. Dimostriamo così la capacità delle democrazie di pianificare in anticipo, di agire rapidamente, di apportare significativi cambiamenti".