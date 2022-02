Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Grazie anche al Movimento 5 Stelle, nella notte di oggi è arrivato l'ok delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio al bonus psicologico. Un primo e importante passo per tutelare la salute mentale, anche dopo i segni lasciati dalla pandemia.

Ora compatti per l'approvazione in Aula”. Lo scrive in un tweet Francesco D’Uva, deputato M5S e questore della Camera.