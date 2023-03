Covid, è arrivata anche in Italia la nuova variante Bythos: segnalati i primi casi

Si chiama Bythos una nuova variante del Covid scoperta nelle scorse ore dai virologi ed è già arrivata anche nel nostro paese. Dopo essere stata isolata per la prima volta, questa (ennesima) versione di Omicron ha fatto capolino nei test di alcuni pazienti che di recente sono risultati positivi al virus. A monitorare da vicino questa variante di Sars-Cov2 è stata anche l’Organizzazione Mondiale della Salute, che la sta già tenendo sotto controllo, visto e considerato che avrebbe raggiunto diversi paesi, compreso per l’appunto il nostro.

Dove è stata trovata Bythos per la prima volta?

La variante, stando alle ricostruzioni degli scienziati, avrebbe fatto capolino per la prima volta in Australia, dove ha infettato i cittadini che vivono soprattutto nella parte meridionale della nazione. Fino al mese di febbraio 2023 questa variante costituiva indicativamente il 12% delle sequenze registrate in Australia; gli altri sequenziamenti del virus sono stati trovati in paesi come il Regno Unito, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Danimarca, l’Austria e la Svezia.

I casi in Italia

Non sembra che al momento sia il caso di preoccuparsi, visto che tale variante non sembra aver dimostrato di essere più elusiva delle precedenti rispetto al nostro sistema immunitario, già entrato in contatto con il virus tramite vaccino e/o tramite trasmissione naturale. I casi registrati fino a questo punto nel nostro paese rappresentano lo 0,2 delle sequenze rilevate, con 31 casi accertati al 7 febbraio.