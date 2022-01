Covid e il Capodanno in casa, Fedez: “Non sento più i sapori”

Covid e il Capodanno in casa, Fedez si accorge che qualcosa non va durante il cenone di San Silvestro a casa con le pietanze: “Non sento più i sapori”

Covid e il Capodanno in casa dei Ferragnez, Fedez lo ha detto sui social chiaramente, attestando come i due non siano più asintomatici: “Non sento più i sapori”. Il rapper e Chiara Ferragni sono stati protagonisti anche di un siparietto da quarantena, tuttavia i segnali del coronavirus iniziano a farsi sentire e con il passare del tempo la sintomatologia per i due ha subito un upgrade.

“Non sento i sapori”: Fedez non è più asintomatico ed il coronavirus ora si avverte

Perciò Fedez, fra il serio di quel che ha ed il faceto di quel che ha sposato ha spiegato: “Non sento i sapori e Chiara Ferragni sta pulendo!”. I due avevano reso noto ai loro fan di aver contratto il covid poco prima della notte che ha introdotto il mondo all’anno 2022. E dopo qualche giorno passato da asintomatici Fedez in particolare era peggiorato nelle ore della notte.

Durante il cenone a casa Fedez si accorge del sintomo: “Non sento più i sapori”

Quando se ne è accorto Fedez? In occasione del cenone domiciliare, con i sapori non più rilevabili e con il saturimetro che dava segnali non più standard. Le cose poi sono state confermate quando Fedez ha annusato uno straccio sporco ed ha confermato: “Niente, non sento i sapori”. Tutto questo senza rinunciare a qualche battuta salace sulla consorte, specie quando, entrato nel bagno di casa, quello “famoso” con la foto della proposta di matrimonio messa esattamente sopra il wc, ha notato che Chiara stava pulendo il lavandino.

L’umorismo di Fedez: “Non sento i sapori e Chiara sta pulendo, la fine del mondo è vicina”

A quel punto Fedez ha preso lo smartphone, ha ripreso la moglie ed ha esclamato: “Oh mio Dio ragazzi cosa sta succedendo, la fine del mondo è vicina. Chiara Ferragni sta pulendo. Corriamo tutti nei bunker”.