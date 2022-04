Covid e trombosi, rischio di coaguli nel sangue più elevato per chi ha sofferto di Covid grave

Covid e trombosi: uno studio svedese ha scoperto che il rischio di coaguli nel sangue è molto più elevato per chi ha sofferto della malattia grave.

I soggetti infettati e guariti dal Covid hanno maggiori probabilità di sviluppare una grave coagulo nel sangue nei sei mesi che seguono l’infezione. È quanto rivelato da uno studio svedese pubblicato sul BMJ che ha registrato unincremento di problemi di coagulazione su un campione di pazienti che ha contratto il virus durante la prima ondata della pandemia. Secondo quanto riferito dai ricercatori, l’arma principale contro l’insorgere di coaguli è il vaccino.

Gli scienziati hanno esaminato un campione di circa un milione di persone positive tra febbraio 2020 e maggio 2021 in Svezia.

Tra le persone infettate dal SARS-CoV-2, a essere maggiormente a rischio trombosi risultano essere coloro che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. In relazione al campione esaminato, infatti, lo studio svedese ha evidenziato l’aumento del rischio di:

Nel momento in cui i ricercatori hanno confrontato i rischi di coaguli di sangue tra i soggetti del campione con il normale livello di rischio, è emerso quanto segue:

Tra i malati di Covid grave nella primo ondata, quindi, il rischio di coaguli nel sangue è apparso 290 volte maggiore e 7 volte superiore a coloro che hanno sofferto di Covid lieve.

