Covid, è un’infermiera israeliana la prima a ricevere la quarta dose

Israele, un’infermiera riceve la quarta dose di vaccino anti Covid: la campagna nel Paese

Come sappiamo Israele è il primo Paese mondiale per dati Covid e quello più avanti nella prosecuzione della campagna vaccinale, tanto che tutti gli altri Stati, compresa l’Italia, osservano cosa accade lì per decidere poi come muoversi.

Israele, un’infermiera riceve la quarta dose di vaccino anti Covid: la somministrazione

E così è israelita la prima persona a ricevere la quarta dose di vaccino anti Covid. Si chiama Orna Rahminov ed è una donna che lavora come infermiera presso l’ospedale Shbea di Tel Aviv.

Questo ospedale ha avviato oggi uno studio sull’efficacia del secondo booster che sarà inoculato a circa 150 membri dello staff medico.

Orna Rahminov, intervenuta sul sito Facebook dell’ospedale, ha così commentato la vicenda “Onorata di essere stata scelta. Ho piena fiducia nei vaccini.”