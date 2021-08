Covid, ecco la politica adottata dalla Delta Air Lines nei confronti dei dipendenti non vaccinati

La compagnia aerea Delta Air Lines rinnova la politica nell'ambito dell'assistenza sanitaria e introduce nuove regole per i dipendenti non vaccinati

Qualche settimana fa si era discusso del caso della compagnia aerea australiana Qantas, che a tutela di viaggiatori e personale, ha disposto l’obbligo vaccinale per tutti i suoi dipendenti.

A distanza di appena dieci giorni, una notizia di ambito simile proviene dagli Stati Uniti e riguarda stavolta la nota compagnia statuinitense Delta Air Lines, la quale ha introdotto nuove regole per il personale che non vuole sottoporsi a vaccinazione, dopo l’incremento dei dipendenti ricoverati (tutti non vaccinati).

Covid, Delta Air Lines introduce nuove misure per il personale non vaccinato

Una vera e propria guerra quella dichiarata dalla Delta Air Lines ai membri del proprio personale, che non si sono ancora sottoposti alla somministrazione del vaccino anti-Covid.

Nello specifico, a partire dal 1° novembre 2021, entreranno in vigore alcune misure, che dovranno necessariamente essere seguite dai dipendenti della nota compagnia aerea e la cui messa in atto è stata resa necessaria dal dato sui dipendenti ricoverati a causa del Covid, risultati tutti non vaccinati all’atto pratico.

Covid, Delta Air Lines e le nuove misure per i dipendenti non vaccinati: quali sono?

Sta facendo molto discutere la scelta di Delta Air Lines, nota compagnia aerea statunitense, di mettere in atto misure specifiche per i dipendenti non vaccinati. Nello specifico a partire dall’1 novembre del 2021, il personale della compagnia aerea che non si è ancora sottoposto a vaccinazione anti-Covid, dovrà pagare 200 dollari in più al mese per rimanere nel piano di assistenza sanitaria della società.

Ma non solo questo, i dipendenti non vaccinati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e a partire da metà settembre 2021 dovranno sottoporsi a test settimanali per il Coronavirus.

Covid, Delta Air Lines introduce nuove misure per i dipendenti non vaccinati: il motivo

A motivare le recenti decisioni intraprese dai vertici della compagnia aerea Delta Air Lines, sono stati gli stessi membri del direttivo, che in un messaggio ai lavoratori hanno mostrato i costi affrontati dell’azienda per sostenere economicamente le cure mediche per i dipendenti che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale, tutti non vaccinati.

Il costo in media è stato di 40mila dollari a persona, ciò per la compagnia aerea si costituisce come un forte pericolo e rischio dal punto di vista finanziario.

Ecco perchè sono state apportate delle modifiche alla politica dell’assistenza sanitaria, che entreranno ufficialmente in vigore dall’1 novembre 2021. Tali misure puntano a incoraggiare le vaccinazioni tra il personale rimasto ancora privo di protezione contro il Covid e al contempo a sostenere economicamente l’azienda, che da sola non può assumersi la responsabilità di pagare le spese sanitarie di tutti i dipendenti non vaccinati. Una decisione che sicuramente è destinata a far discutere.