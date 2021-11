Covid: Ecdc, 33 casi confermati Omicron, nessuno severo e zero decessi

Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) – "Ad oggi sono 33 i casi confermati di variante Omicron segnalati in 8 paesi dell'Unione europea: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo. Tutti i casi confermati hanno una storia di viaggi in paesi africani, con voli che hanno fatto scalo in altre destinazioni tra l'Africa e l'Europa.

Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni riguardo alla gravità, erano asintomatici o lievi. Finora non sono stati segnalati casi gravi e non c'è stato nessun decesso". Così l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, in un aggiornamento online sulla variante Omicron.

"Sono stati segnalati altri casi in sette paesi e territori al di fuori dell'Ue: Australia, Botswana, Canada, Hong Kong, Israele, Sudafrica e Regno Unito", sottolineano gli esperti Ecdc.