Covid, Ecdc su variante Kraken: "Dominante nel giro di uno o due mesi"

Varianti Covid: secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Kraken scalzerà Omicron in Europa nel giro di uno o due mesi

Il Covid continua a mutare.

Dopo Omicron, la variante Kraken. Studiata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), la nuova variante potrebbe diventare dominante in Europa nel giro di uno o due mesi.

Attualmente poco presente in Ue

Stimato il tasso di crescita di Kraken – inferiore al 2,5% nelle ultime due settimane del 2022 (il periodo più recente in cui è possibile fare una stima per quote così esigue) – e sulla base delle quote attualmente riportate sul territorio dell’Unione Europea –, l’agenzia Ue ha pubblicato oggi, venerdì 13 gennaio 2023, un documento (Threat Assessment Brief) che attesta che la minaccia primaria per l’Europa a oggi è rappresentata ancora dalla variante Omicron.

Non ci si dimentichi delle mascherine

Che si tratti di Omicron o di Kraken, nel suo ultimo aggiornamento delle linee guida per il Covid l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ricorda l’uso delle mascherine come uno «strumento chiave», consigliato a seguito di una recente esposizione a Covid, di un sospetto di positività al Covid o durante l’esposizione a contesti ad alto rischio di contagio (spazi affollati, chiusi o scarsamente ventilati).

L’Oms raccomanda, poi, l’uso delle mascherine «in situazioni specifiche, e l’aggiornamento ne raccomanda l’uso indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale, data l’attuale diffusione del Covid a livello globale».