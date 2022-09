Covid: Ema, da nuovi booster scudo anche contro Omicron 5 e Ba.2.75 Centaurus

Milano, 2 set. (Adnkronos Salute) – "I dati mostrano che entrambi i vaccini aggiornati", approvati ieri dall'Agenzia europea del farmaco Ema, "innescano forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il virus Sars-CoV-2 originale nelle persone precedentemente vaccinate. I dati preliminari hanno anche indicato che gli anticorpi generati da questi vaccini adattati sono in grado di neutralizzare altre varianti Omicron, incluso BA.2.75", battezzata sui social Centaurus e intercettata in particolare in India, "e, cosa importante, Omicron 5.

Infatti abbiamo visto finora che tutti i vaccini adattati stanno mostrando un miglioramento della risposta immunitaria ai sottolignaggi di Omicron che sono circolati di recente, indipendentemente dalla variante di preoccupazione che è stata incorporata nel vaccino". Lo ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema, oggi durante il briefing con la stampa.