Covid: esperta Oms, 'Omicron non è raffreddore, ancora troppi in ospedale'

Milano, 4 gen. (Adnkronos Salute) – "Omicron non è il comune raffreddore". Lo scrive a chiare lettere via Twitter l'epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Mentre alcuni rapporti mostrano un rischio ridotto di ospedalizzazione dalla variante Omicron" di Sars-CoV-2 "rispetto a Delta, ci sono ancora troppe persone infette, e in ospedale malate e morenti" per "Omicron (e Delta).

Possiamo prevenire le infezioni, salvare vite ora", conclude Van Kerkhove ribadendo l'importanza della vaccinazione e dell'equità di accesso ai vaccini anti-Covid.