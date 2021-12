L’ex campione di boxe Maurizio Stecca, 58 anni, è stati ricoverato in ospedale a Treviso dopo essere risultato positivo al Covid.

L’ex campione di boxe, Maurizio Stecca, è risultato positivo al coronavirus e, a causa del rapido aggravarsi delle sue condizioni di salute, è stato ricoverato presso l’ospedale di Treviso.

Covid, ex campione di boxe Maurizio Stecca in ospedale: il messaggio postato su Facebook

Nella giornata di lunedì 13 dicembre, l’ex campione di boxe Maurizio Stecca, 58 anni, ha comunicato in modo ufficiale di essere stato infettato dal Covid e di essere stato portato in ospedale a causa del progressivo aggravarsi del suo quadro clinico.

La notizia è stata diramata dallo stesso sportivo, campione olimpico a Los Angeles nel 1984, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Covid, ex campione di boxe Maurizio Stecca in ospedale: “È il match più difficile della mia vita”

Nel messaggio condiviso su Facebook, Maurizio Stecca ha scritto: “Buongiorno Amici e Fan. Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro il mio avversario chiamato Covid, anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza – e ha aggiunto –. Non lo so quante riprese ci saranno da fare sicuramente tante, io abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai a questo maledetto avversario.

Ciao a amici e Fan”.

Covid, ex campione di boxe Maurizio Stecca in ospedale: l’adesione alla campagna vaccinale e il ricovero

A quanto si apprende e come lo stesso Maurizio Stecca ha scritto, quindi, l’ex campione di boxe aveva già completato il ciclo vaccinale primario, ricevendo nel corso degli scorsi mesi le prime due dosi di vaccino anti-Covid, e si apprestava a effettuare anche la dose booster.

Al momento, il 58enne è ricoverato in uno dei reparti dell’ospedale Cà Foncello di Treviso. L’uomo, infatti, risiede da tempo a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, in Veneto.