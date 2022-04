Covid, Fabrizio Pregliasco: “I contagi reali sono almeno il doppio”

Il noto virologo Fabrizio Pregliasco è tornato a parlare della pandemia Covid e dei contagi reali. Secondo l'esperto potrebbero essere il doppio

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha fatto il punto della situazione su alcuni temi importanti riguardanti la pandemia Covid: dalla variante Xe ai reali contagi nel nostro Paese.

Covid, Fabrizio Pregliasco sui reali contagi in Italia

C’è un grosso problema, secondo il virologo Pregliasco, oggi in Italia, e riguarda i dati sulle positività al Covid: “Oggi c’è chi non denuncia la positività per non fare la quarantena.

Per questo i dati reali dei contagi sono almeno il doppio di quelli individuati, quindi ci saranno circa 150mila positivi nel Paese.” Il racconto del virologo a ‘Un Giorno da Pecora‘, su Rai Radio 1, poi prosegue: “La Pasqua sarà un banco di prova per un potenziale momento di rischio.”

La variante Xe come combinazione di Omicron 1 e Omicron 2

In questi giorni si sta molto parlando anche di quella che è stata definita, forse impropriamente, la “nuova variante del Covid“: la variante Xe.

Essa, da quanto viene specificato anche dall’Oms, è in realtà più una sotto variante. Questo punto viene rimarcato anche da Pregliasco: “La Xe è la combinazione di Omicron 1 e 2. Finora sono stati individuati circa 700 casi in Gran Bretagna. Sembrerebbe ancora più contagiosa delle precedenti varianti. Bisogna stare attenti, anche se è presto per dire se dobbiamo davvero preoccuparci.”