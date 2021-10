Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro".

Si legge nelle Faq di palazzo Chigi sui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi.