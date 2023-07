Covid: Faraone, 'da Iv sì a Commissione, non tribunale ma luogo per studiare errori fatti'**

Roma, 6 lug (Adnkronos) – "Voteremo a favore, dovrà essere una Commissione che funzioni al meglio per il bene degli italiani. Nessuno può dire che non c'entrava con il Covid, anche FdI. Chi pensa di tirarsi fuori ha sbagliato giochino". Lo ha detto Davide Faraone, di Italia viva, in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla commissione Covid.

"I processi non si fanno mai, non in questa aula, e nel caso del Covid nemmeno in tribunale. Noi siamo soddisfatti del fatto che Conte e Speranza non siano andati a processo, sarebbe stato assurdo -ha spiegato Faraone-. Per questo crediamo che, come gli errori di allora non erano in mala fede, per non ripercorrere quelle strade abbiamo bisogno di approfondire, studiare. Allora di errori ne sono stati fati tanti: i lockdown, le chiusure e riaperture delle scuole, i fragili i disabili, i Dpcm".

"Dobbiamo fare un ragionamento alto, evitare che la Commissione si trasformi in un luogo di scontro. Questo cercheremo di fare", ha sottolineato Faraone.