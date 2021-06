Covid: Ferraioli (Fi) visita hub vaccinale Corbara, 'punto riferimento provincia Salerno'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "L’Hub vaccinale di Corbara e’ il fiore all’occhiello dell’Agro Nocerino e di buona parte della vasta provincia salernitana. L’apparato organizzativo di accettazione è pronto a ricevere i cittadini già dalle nove del mattino; pochi minuti di fila all’ingresso, il tempo di prendere il numero ticket, il veloce e attento controllo della modulistica e si è pronti per l’inoculazione del farmaco.

Nessuna confusione; nessun assembramento. Una filiera perfetta, studiata e organizzata con una consapevolezza non comune". Così Marzia Ferraioli, deputata Fi, dopo aver visitato l'hub vaccinale.

"Un impegno -ricorda- che ha mirato e raggiunto cifre significative: 200 inoculazioni giornaliere; 700 durante gli open day e 1.200 dosi inoculate in una notte bianca, che nessuno dei presenti potrà mai dimenticare. Non vi sono primule disegnate ma molti alberi in fiore che preannunciano il ritorno alla vita.

Come non apprezzare l’ impegno e la sensibilità del dott. Pietro Pentangelo, sindaco fattivo, lungimirante, guidato da un gran senso di responsabilità trasmesso ad ogni cittadino e all’intera comunità?”.