Covid, Figliuolo: “500 mila vaccini al giorno fino a Natale, pronti a vaccinare tutti i bambini”

Figliuolo ha manifestato la volontà di somministrare 500 mila vaccini al giorno fino a Natale e di essere pronto ad immunizzare tutti i bambini.

Appena arrivato al Comando operativo di vertice interforze, cosa che gli permetterà di coordinare i vari corpi delle forze armate e concludere la campagna vaccinale di massa, Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato l’obiettivo di somministrare una media di 500 mila vaccini al giorno (300/350 nei festivi) fino a Natale.

Figliuolo sui vaccini fino a Natale

Intervistato da La Stampa, il Generale ha annunciato una novità che riguarderà la campagna di vaccinazione, ovvero la presenza di team sanitari mobili in grado di portare le iniezioni nelle zone remote del Paese, casa per casa, in favore di persone anziane e fragili.

Figliuolo sui vaccini fino a Natale e la campagna per i bambini

Ha poi manifestato la volontà di insistere sui vaccini ai bambini dai 5 gli 11 anni, per cui somministrazioni inizieranno il 16 dicembre: “Noi siamo pronti a vaccinare tutta la platea, le Regioni hanno registrato un buon numero di prenotazioni e stanno realizzando in molti casi progetti ad hoc per i piccoli“.

Gli unici territori che non inizieranno giovedì le vaccinazioni per i più piccoli sono l’Umbria, che comincerà il giorno dopo, e la Basilicata che dedicherà le domeniche ai bambini e inizierà il 19.

La sua struttura commissariale, ha continuato, ha programmato nel mese di dicembre la distribuzione di una prima tranche di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino Pfizer. Quanto infine alle famiglie ancora titubanti, Figliuolo ha affermato di credere nel ruolo sempre più importante che stanno giocando i pediatri di libera scelta.